Frizioni al termine della partita Ravenna-Arezzo il questore emette due daspo
Arezzo, 24 ottobre 2025 - , al vaglio ulteriori posizioni. Al termine dell'incontro di calcio di domenica 19 ottobre, tra le due squadre al vertice della classifica del girone B di serie C, Ravenna ed Arezzo, si sono verificati momenti di tensione durante il passaggio del corteo della tifoseria ospite intento a lasciare la città. Infatti, un gruppo di ultras ravennati, riusciva a raggiungere a piedi la zona dove, di lì a poco, sarebbe transitata la tifoseria avversaria, ed in particolare presidiavano l'intersezione stradale semaforica via Ravegnanavia Galilei, sotto il costante controllo del personale delle Forze di Polizia che ne impediva l'avanzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
