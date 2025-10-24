French Choc

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'opening party si terrà mercoledì 29 ottobre, ore 21.00, all'eSports Stadium (Palatagliate di Lucca): una notte di pura energia e sonorità d’avanguardia per inaugurare il festival con tre protagonisti eccezionali della scena musicale internazionale. Étienne de Crécy, leggenda della French Touch e pioniere della musica elettronica europea, firma un dj set esclusivo: un viaggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

french chocFrench Choc - 00, all'eSports Stadium (Palatagliate di Lucca): una notte di pura energia e sonorità d’avanguardia per inaugurare il festival con tre protagonist ... Secondo adnkronos.com

french chocAl Palazzetto la lunga notte “French Choc“ - Una grande festa, ad ingresso gratuito e aperta a tutti, per salutare insieme l’arrivo tanto atteso della nuova edizione ... Lo riporta lanazione.it

french chocÉtienne de Crécy, Venin Carmin e Andrea Rock accendono Lucca Comics: grande festa di apertura - Una grande festa, ad ingresso gratuito e aperta a tutti, aprirà l a nuova edizione di Lucca Comics & Games – French Kiss. Si legge su luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: French Choc