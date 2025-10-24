Freddie Mercury – 50 anni di Storia e Leggenda è il nuovo Speciale TG5

Il nuovo Speciale TG5 è Freddie Mercury – 50 anni di Storia e Leggenda con aneddoti, segreti, passioni e fragilità dell’immortale leader dei Queen. Sabato 25 ottobre, in seconda serata, su Canale5, nuovo appuntamento con l’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun, a cura di Fabio Tamburini e firmato da Susanna Galeazzi, dal titolo Speciale TG5 Freddie Mercury – 50 anni di Storia e Leggenda. L’avventura dei Queen e del loro frontman nasce, vive e termina con la scomparsa, 34 anni fa, di Freddie Mercury. Aneddoti, canzoni e capolavori, sono il testamento prezioso attraverso il quale lo speciale svela i segreti, le passioni e le fragilità del leader della band inglese, che viene ricordato attraverso le parole di Peter Freestone, assistente e amico della rockstar, e la testimonianza di Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Freddie Mercury – 50 anni di Storia e Leggenda è il nuovo Speciale TG5

Scopri altri approfondimenti

Dal virtuosismo di Freddie Mercury e dei Queen agli inni dei Led Zeppelin e dei Pink Floyd, la musica rock è quel linguaggio universale che invita a vivere con intensità. Una forma artistica che funge da terapia emotiva - facebook.com Vai su Facebook

MEDIASET – CANALE 5 * “TG5” – 25/10: «FREDDIE MERCURY – 50 ANNI DI STORIA, CREMONINI RACCONTA IL MITO DEI QUEEN» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING) - Aneddoti, segreti, passioni e fragilità dell’immortale leader dei Queen, a 50 anni dalla pubblicazione della leggendaria Bohemian Rapsody. agenziagiornalisticaopinione.it scrive

Queen e i 50 anni di carriera della band, Brian May in tv da Fazio per celebrare Freddie Mercury - Prosegue il revival dei Queen dopo il successo di “Bohemian Rhapsody”, il film del 2018 da Bryan Singer che ha fatto rivivere sul grande schermo le tappe principali dell’ascesa di Freddie Mercury e ... Da ilmattino.it

“Freddie Mercury ha una figlia segreta”: la rivelazione dopo 50 anni - Il mito di Freddie Mercury è destinato a non tramontare mai, e di conseguenza, anche i misteri e le indiscrezioni che avvolgono la sua figura. Riporta dilei.it