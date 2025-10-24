Frattura fra Gerry Scotti e Carlo Conti? Fra i due ci sarebbe il gelo dopo Sanremo

Gerry Scotti e Carlo Conti non sarebbero più in buoni rapporti: a dirlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha spiegato come fra i due sia calato il gelo dopo la scorsa edizione del Festival di Sanremo, quella che ha visto il conduttore de La Ruota della Fortuna affiancare il direttore artistico della kermesse nella conduzione. I due avevano deciso di intraprendere quest'avventura insieme in amicizia, ma pare che qualcosa si sia incrinato, e sono state prese le dovute distanze, anche se non tutti se ne sono accorti. Parpiglia nella sua newsletter parla di un " rapporto congelato ". Insomma, l'amicizia sarebbe letteralmente naufragata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Frattura fra Gerry Scotti e Carlo Conti? Fra i due ci sarebbe il gelo dopo Sanremo

