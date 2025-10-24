Fratelli di Crozza Sinner | Coppa Davis? Troppa pressione meglio 6 milioni a torneo

Maurizio Crozza veste i panni di Jannik Sinner e scherza sulla rinuncia alla Coppa Davis tra ironia e attualità Nella quarta puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ten. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Sinner: "Coppa Davis? Troppa pressione, meglio 6 milioni a torneo"

Argomenti simili trattati di recente

Conversazioni di un certo tipo durante l’ultima puntata di #FratelliDiCrozza Guardala ora su discovery+ http://bit.ly/46LnYrv - facebook.com Vai su Facebook

Conversazioni di un certo tipo durante l’ultima puntata di #FratelliDiCrozza Guardala ora su discovery+ http://bit.ly/46LnYrv - X Vai su X

Crozza-Sinner e ironizza sulla Coppa Davi tra bandiere sbagliate e tornei da 6 milioni - A Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza veste i panni di Jannik Sinner e scherza sulla rinuncia alla Coppa Davis tra ironia e attualità ... Segnala affaritaliani.it

Sinner non ha ancora deciso: “Coppa Davis? Non ci sto pensando, sono onesto”. Poi dà un indizio sulla sua presenza - Jannik Sinner è tornato in campo all’Atp 500 di Pechino e lo ha fatto vincendo in maniera abbastanza agevole contro Marin Cilic con un doppio 6- Da ilfattoquotidiano.it

Sinner rientra, ma la Coppa Davis è sempre più lontana - E la novità non è tanto quella, perché nessuno aveva dubbi sulla sfida contro il croato, ma pronti via ... Come scrive corrieredellosport.it