Fratelli di Crozza Salvini il Robin Hood moderno
Maurizio Crozza torna nei panni di Matteo Salvini che, sognando di "fare Robin Hood" Nella quarta puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Matteo Salvini che, sognando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Conversazioni di un certo tipo durante l’ultima puntata di #FratelliDiCrozza Guardala ora su discovery+ http://bit.ly/46LnYrv - facebook.com Vai su Facebook
Conversazioni di un certo tipo durante l’ultima puntata di #FratelliDiCrozza Guardala ora su discovery+ http://bit.ly/46LnYrv - X Vai su X
Crozza-Salvini: "Volevo fare Robin Hood!” tra tasse, banche e pensioni - A Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza imita Matteo Salvini in versione “Robin Hood moderno”: ironia tagliente su tasse, banche e pensioni ... affaritaliani.it scrive
Oltre al premier israeliano, Crozza imiterà anche Gianluigi Nuzzi e Roberto Fico - Maurizio Crozza, il camaleontico "guitto" della tv, come ama definirsi l'artista genovese, sta per tornare. Da gazzetta.it
Crozza diventa Netanyahu e Nuzzi: i nuovi personaggi de "Fratelli di Crozza". Le anticipazioni del 3 ottobre - Dalla misura istituzionale di Sergio Mattarella alle stoccate di Vittorio Feltri, fino agli irresistibili quadri dedicati a Donald Trump e ... Segnala ilmessaggero.it