Fratelli di Crozza Rovelli riflette sulla complessità del Mondo e dell' Universo
Maurizio Crozza veste i panni del fisico Carlo Rovelli che, tra Pinocchio, gatti e unicorni, parla di fisica quantistica, entanglement, vuoto e realtà Nella quarta puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
