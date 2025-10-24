Francis Ford Coppola ha problemi economici? I suoi orologi all’asta
Il 6 dicembre sette orologi di Francis Ford Coppola verranno messi all'asta per sopperire ad importanti problemi economici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La star ha ricordato la collaborazione con il compianto attore scomparso undici anni fa, e con il quale recitò nel film diretto da Francis Ford Coppola. - facebook.com Vai su Facebook
FRANCIS FORD COPPOLA RITORNA NELLA SUA BERNALDA PER SEGUIRE I PROVINI DEL SUO NUOVO FILM CHE SARÀ GIRATO TRA CITTÀ DEI SASSI, BERNALDA E MONTESCAGLIOSO, INTERVENTO FRANCESCA MATARAZZO (SINDACO BERN - X Vai su X
Dopo l'ultimo film Coppola è in difficoltà finanziaria, all'asta i suoi preziosi orologi - Il più recente dissesto porta il nome di 'Megalopolis', il film che Coppola ha finanziato quasi interamente di tasca propria ... Si legge su adnkronos.com
Francis Ford Coppola: «Sono sul lastrico, venderò i miei orologi». La sua collezione finisce all'asta - «Ho bisogno di soldi per tenere la barca a galla», lo ha confessato Francis Ford Coppola, il leggendario regista de Il Padrino, ... msn.com scrive
