Francia omicidio della 12enne Lola | attesa la sentenza per Dahbia Benkired

È attesa a breve la sentenza per l'omicidio dell'allora 12enne Lola Daviet, stuprata e torturata prima di essere uccisa a Parigi nell'ottobre del 2022. L'accusa ha chiesto l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l'unica imputata Dahbia Benkired. La corte d'Assise di Parigi si è ritirata per deliberare. Il corpo della ragazzina, scomparsa mentre tornava da scuola, fu trovato il 14 ottobre 2022 in un baule vicino a un edificio nel 19esimo arrondissement di Parigi dove viveva con la sua famiglia. Benkired, nata nel 1998 ad Algeri, è una persona senza fissa dimora e si trovava irregolarmente in Francia dal 2019.

