Francia omicidio della 12enne Lola | attesa la sentenza per Dahbia Benkired
È attesa a breve la sentenza per l’omicidio dell’allora 12enne Lola Daviet, stuprata e torturata prima di essere uccisa a Parigi nell’ottobre del 2022. L’accusa ha chiesto l’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l’unica imputata Dahbia Benkired. La corte d’Assise di Parigi si è ritirata per deliberare. Il corpo della ragazzina, scomparsa mentre tornava da scuola, fu trovato il 14 ottobre 2022 in un baule vicino a un edificio nel 19esimo arrondissement di Parigi dove viveva con la sua famiglia. Benkired, nata nel 1998 ad Algeri, è una persona senza fissa dimora e si trovava irregolarmente in Francia dal 2019. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il brutale omicidio di Marco Veronese e il parallelo con il caso Verzeni - la mente come detonatore silenzioso Nella notte tra 22 e 23 ottobre 2025, all’angolo di via Sabotino con corso Francia (zona Torino/Collegno), un uomo di 39 anni, Marco Veronese – pad - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Collegno: identificato Marco Veronese, 39 anni, ucciso in corso Francia - X Vai su X
Lola stuprata e uccisa a 12 anni in Francia: in un video la killer al bar con la bimba in valigia - Il filmato è stato mostrato alla Corte d'Assise di Parigi nel processo che finalmente si è aperto in tribunale dopo tre anni di battaglie legali sulle ... Secondo fanpage.it