Francia ergastolo senza sconti all' assassina della piccola Lola Daviet

La pena è stata motivata per "l'estrema crudeltà" del crimine, definito dal tribunale "un vero supplizio". Il movente resta ignoto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, ergastolo senza sconti all'assassina della piccola Lola Daviet

Approfondisci con queste news

ULTIM'ORA Ergastolo per Dahbia Benkired Condannata a Parigi per lo stupro e l’omicidio della 12enne Lola, uccisa e chiusa in una valigia - facebook.com Vai su Facebook

Stuprò e uccise una 12enne, ergastolo per Dahbia Benkired: è la prima volta per una donna in Francia. Il «supplizio» della piccola Lola - Dahbia Benkired, 27 anni, è stata condannata all'ergastolo senza possibilità di sconti né di pene alternative. Riporta leggo.it

Ergastolo senza sconti all'assassina di piccola Lola in Francia - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Secondo laregione.ch

Lola Daviet violentata, torturata e uccisa a 12 anni: «Un supplizio». Condanna "a vita" per la killer 27enne - È la sentenza ricevuta da Dahbia Benkired, 27 anni, riconosciuta colpevole di stupri, atti di tortura ... Riporta msn.com