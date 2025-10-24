Francia ergastolo a donna che ha stuprato e ucciso la 12enne Lola

(Adnkronos) – E' stata condannata all'ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale, la 27enne di origini algerine Dahbia Benkired che nell'ottobre del 2022 stuprò, torturò e uccise Lola Daviet, di 12 anni, rapita dopo essere uscita da scuola. Un caso che ha sconvolto la Francia e che, dopo una settimana di processo, si è concluso con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

