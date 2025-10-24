Francia ergastolo a Dahbia Benkired | stuprò torturò e uccise la 12enne Lola Daviet

Ergastolo senza possibilità di sconti, né di pene alternative. È questa la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Parigi per Dahbia Benkired. La 27enne è stata riconosciuta colpevole di stupri, atti di tortura, barbarie e dell’assassinio di Lola Daviet, ragazzina di 12 anni. La Corte ha motivato la pena esemplare per “l’ estrema crudeltà ” del crimine, definito dal tribunale “un vero supplizio”, e per la personalità dell’imputata “segnata da un percorso di vita caotico ma che non può spiegare questo odio sfrenato”. Si chiude così, con la condanna più pesante prevista dall’ordinamento, il caso della piccola Lola, che nel 2022 scosse tutta la Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, ergastolo a Dahbia Benkired: stuprò, torturò e uccise la 12enne Lola Daviet

