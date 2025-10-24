Francia dopo il Louvre un altro colpo | rubato il tesoro di Diderot dal museo di Langres

Non solo Napoleone: poche ore dopo il clamoroso furto dei gioielli della Corona al Louvre, un altro colpo ha scosso il mondo museale francese. Questa volta a farne le spese è stato il museo di Langres, dedicato al filosofo illuminista Denis Diderot, dove sono state trafugate circa 2.000 monete antiche d’oro e d’argento, note come il “tesoro di Diderot”, per un valore stimato di 90mila euro. La scoperta del furto è avvenuta lunedì mattina, mentre la Francia era ancora sotto choc per la rapina milionaria a Parigi. Nonostante la differenza di valore rispetto ai 88 milioni di euro del bottino del Louvre, anche a Langres i ladri hanno agito con precisione e senza alcuna difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

