Franchi caffè amaro dei tifosi al bar Marisa | Cantieri immobili meglio lo stadio di Rocco
Firenze, 24 ottobre 2025 – “Un c’è verso: esser per i viola oggi l’è una sfortuna. Ci sarà un motivo perché a Firenze c’è un monte di psichiatri o no? Perché siamo da ri’overo in questo momento”. Sarà anche brutale la diagnosi da bar del fiorentino attaccato alla maglia (e non ai giocatori che vanno e vengono), ma l’umore medio sembra un sorbetto delle cinque fasi del lutto. Che c’azzeccherà mai la tesi della Kübler-Ross con i tifosi della Fiorentina? Dunque, vediamo. Negazione: resta “inspiegabile” l’ultimo posto in classifica. Rabbia, ora che per il centenario è sfumata la Fiesole tirata a lucido da un restyling che procede a colpi di slittamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
