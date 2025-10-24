Francesco Mirabella è il nuovo coordinatore nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l' Ugl
È il catanese Emanuele Francesco Mirabella il nuovo Coordinatore Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per la Federazione UGL Università e Ricerca. "La nomina rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che svolgo all’interno del CNR,” dichiara Mirabella. “Mi impegno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
