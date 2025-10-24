Francesco Mirabella è il nuovo coordinatore nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l' Ugl

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il catanese Emanuele Francesco Mirabella il nuovo Coordinatore Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per la Federazione UGL Università e Ricerca. "La nomina rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che svolgo all’interno del CNR,” dichiara Mirabella. “Mi impegno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Francesco. Il Primo Italiano, il nuovo libro di Aldo Cazzullo - San Francesco &#232; "la figura fondativa della nostra identità". Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Francesco Mirabella 232 Nuovo