Francesca Fagnani nei guai la Rai è furiosa | brutta grana per Belve ospite sgradita crea tensione
La nuova stagione di Belve si preannuncia tutt’altro che tranquilla. La partecipazione di Rita De Crescenzo al talk di Francesca Fagnani ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico e non solo: secondo indiscrezioni, la Rai non avrebbe gradito la scelta, giudicata da alcuni un azzardo. L’arrivo della controversa tiktoker napoletana nello studio di Belve avrebbe infatti generato malumori interni e discussioni accese sulla linea editoriale del programma. Belve, la Rai furiosa con Francesca Fagnani? Ecco cosa sta succedendo. Negli ultimi tempi Rita De Crescenzo è apparsa in numerose trasmissioni televisive – da Pomeriggio 5 a Le Iene, passando per Tg1, Tg5 e Fuori dal Coro – diventando una presenza costante nel piccolo schermo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
