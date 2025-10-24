Franca Moretta è morta investita da un autobus sotto gli occhi del marito

Bresciatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Franca Moretta, 78 anni, la vittima del tragico incidente stradale di giovedì pomeriggio a Brescia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, a cui sono stati affidati i rilievi, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali tra Via Zadei e Via Trento, in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

franca moretta 232 mortaAttraversa sulle strisce a Brescia e viene travolta da un bus: morta Franca Moretta, indagato l’autista - Franca Moretta &#232; deceduta nel pomeriggio del 23 ottobre dopo essere stata travolta da un autobus a Brescia. Come scrive fanpage.it

franca moretta 232 mortaTravolta e uccisa dal bus: addio a Franca Moretta - Il pullman l’ha colpita sulle strisce pedonali tra via Zadei e via Trento ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Franca Moretta 232 Morta