Franca Moretta è morta investita da un autobus sotto gli occhi del marito
È Franca Moretta, 78 anni, la vittima del tragico incidente stradale di giovedì pomeriggio a Brescia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, a cui sono stati affidati i rilievi, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali tra Via Zadei e Via Trento, in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Attraversa sulle strisce a Brescia e viene travolta da un bus: morta Franca Moretta, indagato l'autista - Franca Moretta è deceduta nel pomeriggio del 23 ottobre dopo essere stata travolta da un autobus a Brescia.
Travolta e uccisa dal bus: addio a Franca Moretta - Il pullman l'ha colpita sulle strisce pedonali tra via Zadei e via Trento