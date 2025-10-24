La Spezia, 24 ottobre 2025 – Aveva un contrassegno invalidi falsificato, esposto sull’auto parcheggiata in uno stallo riservato ai disabili in piazza Beverini, per questo la polizia locale spezzina ha denunciato ieri mattina una 55enne residente in città. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un veicolo in sosta con esposto un contrassegno apparentemente regolare, rilasciato dal Comune della Spezia. Gli accertamenti eseguiti con l’ausilio della Centrale operativa, hanno però permesso di scoprire che il documento era una riproduzione fotostatica a colori dell’originale, priva dei riflessi fluorescenti del logo anticontraffazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fotocopia il contrassegno per invalidi della madre per parcheggiare in centro