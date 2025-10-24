Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta questa mattina, venerdi 24 ottobre 2025, la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone” presso il PalaMiwa di Benevento. Il magistrato Catello Maresca, davanti ad una platea composta prevalentemente da studenti ha presentato il suo ultimo scritto. “Un tributo a Giovanni Falcone, che ne esalta il pensiero, l’impegno contro la criminalità organizzata e il valore del dovere. Uno strumento per trasmettere alle nuove generazioni l’eredità morale di Falcone, sottolineando la sua umanità e il coraggio nel suo lavoro.” – il commento del magistrato che poi è intervenuto anche sulle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato la politica campana: “La Campania è un territorio purtroppo difficile, dobbiamo stare attenti così come lo sono stato io ( il riferimento è ad un evento che l’avrebbe visto protagonista insieme a Veronica Biondo, a cui non ha poi partecipato ). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Maresca presenta ‘Il genio di Giovanni Falcone’: “La politica deve mettere al centro la questione morale”