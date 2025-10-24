Forze della Moda | il Grande Evento di Moda a Roma
Scopri Forces of Fashion: l'evento che trasformerà Roma nella capitale della moda il 18 ottobre. Unisciti a noi per un'esperienza unica nel cuore della moda, dove innovazione e stile si incontrano. Non perdere l'opportunità di partecipare a questo imperdibile evento dedicato agli amanti della moda e ai professionisti del settore. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Italia Viva. . Lavoro: Furlan, maggioranza smantella le norme contro il caporalato nella moda “Siamo orgogliosi del nostro Made in Italy, delle grandi aziende che rappresentano l’eccellenza nel mondo, ma anche dei tanti piccoli artigiani che ogni giorno contrib - facebook.com Vai su Facebook
Xi, forze armate diventino una 'Grande muraglia d'acciaio' - Le forze armate cinesi devono salvaguardare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina. Si legge su ansa.it