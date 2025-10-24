Forza Italia ' Stati generali della casa' al teatro Carignano | i ProPal annunciano Blocchiamo Tajani

Torinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo, per sabato 25 ottobre, immaginano una Torino forse soleggiata, però con temperature minime quasi dimezzate: farà più freddo. Quel che salirà sarà la tensione: la Questura è al lavoro perché al teatro Carignano, nell'omonima piazza, al civico 6, alle 9.30, vi saranno gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

A Torino "Gli stati generali della Casa" con Forza Italia - Sabato 25 ottobre presso il Teatro Carignano di Torino alle ore 9,30 si terrà il Convegno Nazionale Di Forza Italia "Stati generali della Casa".

L'assessore regionale Marco Scajola sarà a Torino per gli Stati Generali di Forza Italia - L'assessore alle Politiche abitative della Regione Liguria, nonché coordinatore vicario della Commissione Edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Marco Scajola relazionerà, s ...

"Blocchiamo Tajani". Il leader di Forza Italia nel mirino dei ProPal - Pronto il comitato di accoglienza contro il leader di Forza Italia che sabato è atteso a Torino per gli "Stati Generali della Casa".

