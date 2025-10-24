Forza Italia ' Stati generali della casa' al teatro Carignano | i ProPal annunciano Blocchiamo Tajani
Le previsioni meteo, per sabato 25 ottobre, immaginano una Torino forse soleggiata, però con temperature minime quasi dimezzate: farà più freddo. Quel che salirà sarà la tensione: la Questura è al lavoro perché al teatro Carignano, nell'omonima piazza, al civico 6, alle 9.30, vi saranno gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Il timore più grande del numero uno di Forza Italia è che, con Cirielli candidato governatore, Fratelli d’Italia finisca per fare il pieno di consensi nel fortino storico degli azzurri, proprio nel cuore della Campania - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, esponente di Forza Italia arrestata per voto di scambio 4 giorni dopo la presentazione della candidatura - X Vai su X
A Torino "Gli stati generali della Casa" con Forza Italia - Sabato 25 ottobre presso il Teatro Carignano di Torino alle ore 9,30 si terrà il Convegno Nazionale Di Forza Italia “Stati generali della Casa”. Riporta targatocn.it
L’assessore regionale Marco Scajola sarà a Torino per gli Stati Generali di Forza Italia - L’assessore alle Politiche abitative della Regione Liguria, nonché coordinatore vicario della Commissione Edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Marco Scajola relazionerà, s ... Lo riporta rivieratime.news
"Blocchiamo Tajani". Il leader di Forza Italia nel mirino dei ProPal - Pronto il comitato di accoglienza contro il leader di Forza Italia che sabato è atteso a Torino per gli “Stati Generali della Casa”. Scrive lospiffero.com