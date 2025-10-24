Forza Italia Rubano | Presentata lista a Benevento saremo protagonisti in campagna elettorale

Tempo di lettura: < 1 minuto “Questa mattina i dirigenti provinciali di Forza Italia a Benevento Mario Mirra e Angelo Piazza, accompagnati dai due candidati Ornella Sisto e Fernando Errico, hanno presentato la lista di Forza Italia per le elezioni regionali in Campania”. Lo dichiara Francesco Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia a Benevento. “ Siamo stati il primo partito a ufficializzare i nostri candidati, già all’inizio di settembre, e oggi diamo ufficialmente il via alla campagna elettorale che ci vedrà protagonisti, convinti di poter ottenere un grande risultato per Benevento e per la Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forza Italia, Rubano: “Presentata lista a Benevento, saremo protagonisti in campagna elettorale”

