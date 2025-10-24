Forza Italia nella lista per le regionali Boron Venturini e la giovanissima Moretti

Forza Italia ha ufficializzato le sue liste per le prossime elezioni regionali in Veneto, confermando alcuni nomi di peso e introducendo nuove figure per rafforzare la presenza del partito in tutte le province in cui il capolista sarà Flavio Tosi. Per quanto riguarda i candidati padovani con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il timore più grande del numero uno di Forza Italia è che, con Cirielli candidato governatore, Fratelli d’Italia finisca per fare il pieno di consensi nel fortino storico degli azzurri, proprio nel cuore della Campania - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, esponente di Forza Italia arrestata per voto di scambio 4 giorni dopo la presentazione della candidatura - X Vai su X

Forza Italia, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Forza Italia alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Secondo ilmattino.it

Forza Italia nella lista per le regionali Boron, Venturini e la giovanissima Moretti - La padovana Anna Chiara Moretti, classe 2004, è la più giovane tra i candidati del partito di Flavio Tosi. Si legge su padovaoggi.it

Elezioni regionali 2025, Rubano (FI): ''Presentata lista a Benevento. Saremo protagonisti campagna elettorale'' Politica - “Questa mattina i dirigenti provinciali di Forza Italia a Benevento Mario Mirra e Angelo Piazza, accompagnati dai due candidati Ornella Sisto e Fernando Errico, hanno presentato la lista di Forza ... Si legge su realtasannita.it