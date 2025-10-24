Fortitudo sfida Verona al PalaDozza | ritorno in campo contro la grande favorita
Bologna, 24 ottobre 2025 – Acciaccata da una sequela di infortuni che non sembra passare, arrabbiata dalle due sconfitte consecutive, vogliosa di dimostrare che la squadra non è questa e che può dare molto di più, la Fortitudo si appresta a tornare in campo, domani sera, sabato 25 ottobre, alle 20.30 per affrontare al PalaDozza la Scaligera Verona, la grande favorita per la promozione diretta in serie A. Qui Fortitudo. “Verona è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, è stata costruita per primeggiare nel nostro campionato, ha un roster lungo e tanti giocatori esperti che sono in grado di risolvere le partite - conferma Matteo Angori assistente allenatore – Uno su tutti McGee, che sta sfoderando prestazioni di altissimo livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
