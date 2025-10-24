Forte terremoto ad Avellino epicentro a Grottolella La scossa avvertita anche a Benevento e Napoli
Una scossa di terremoto è stata registrata attorno alle 14.40 dagli strumenti dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad Avellino. La magnitudo provvisoria è tra 3.4 e 3.9. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione. Il sisma è stato avvertito anche a Benevento, Napoli e Salerno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Forte scossa di terremoto in Sicilia di magnitudo 3.3 con epicentro a Bronte
Forte terremoto in Indonesia Una scossa di magnitudo 6.5 è stata registrata nella Regione di Papua, a circa 200 km da Jayapura
Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita dalla popolazione - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento.
Terremoto di magnitudo 3.9 ad Avellino: la terra trema anche in tutta la provincia di Napoli - Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in diverse zone della Campania.
Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.6 in Campania: epicentro vicino Avellino, avvertito anche a Napoli - 6 si è verificata alle ore 14:40:58 del 24 ottobre 2025 in Campania, con epicentro localizzato nei pressi di Grottolella (AV), a soli 6 km da Avellino.