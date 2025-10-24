Forte terremoto ad Avellino epicentro a Grottolella La scossa avvertita anche a Benevento e Napoli

Una scossa di terremoto è stata registrata attorno alle 14.40 dagli strumenti dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad Avellino. La magnitudo provvisoria è tra 3.4 e 3.9. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione. Il sisma è stato avvertito anche a Benevento, Napoli e Salerno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it