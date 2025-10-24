Forte scossa di terremoto | sentita in tutta la Campania

Napolitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte scossa è stata avvertita in diverse zone della Campania. Dalle prime notizie che stanno arrivando, pare che un sisma con magnitudo di 3.6 si sia verificato con epicentro nella provincia di Avellino, a Grottarella. Segnalazioni sono arrivate dall'area flegrea e da quella vesuviana, senza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

forte scossa terremoto sentitaTerremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. Come scrive leggo.it

forte scossa terremoto sentitaTerremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita dalla popolazione - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. ilmattino.it scrive

forte scossa terremoto sentitaTerremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Forte Scossa Terremoto Sentita