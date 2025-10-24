Forte scossa di terremoto | sentita in tutta la Campania
Una forte scossa è stata avvertita in diverse zone della Campania. Dalle prime notizie che stanno arrivando, pare che un sisma con magnitudo di 3.6 si sia verificato con epicentro nella provincia di Avellino, a Grottarella. Segnalazioni sono arrivate dall'area flegrea e da quella vesuviana, senza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
