Forte scossa di terremoto in provincia di Avellino le immagini dell' Osservatorio Meteorologico di Montevergine
La scossa di terremoto verificatasi circa mezz’ora fa in Irpinia, con epicentro a Grottolella, magnitudo 3.6) è stata “immortalata” dalla webcam dell'Osservatorio meteorologico di Montevergine, operativa a Summonte. Dal video, si evince che la scossa ha avuto una durata di circa 20 secondi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Forte scossa di terremoto in Sicilia di magnitudo 3.3 con epicentro a Bronte: ecco cos'è successo -> https://tinyurl.com/mr3rtyxf - facebook.com Vai su Facebook
Forte terremoto in Indonesia Una scossa di magnitudo 6.5 è stata registrata nella Regione di Papua, a circa 200 km da Jayapura Leggi l’articolo completo: https://eurocomunicazione.eu/2025/10/16/terremoto-6-5-colpisce-papua-indonesia-nessuna-allerta - X Vai su X
Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita dalla popolazione - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. Scrive ilmattino.it
Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. Secondo ilmattino.it
Scossa di terremoto magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella - AVELLINO – Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi, venerdì 24 ottobre, la provincia di Avellino, generando apprensione in tutta la Campania. Riporta marigliano.net