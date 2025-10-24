Forte scossa di terremoto in provincia di Avellino le immagini dell' Osservatorio Meteorologico di Montevergine

La scossa di terremoto verificatasi circa mezz’ora fa in Irpinia, con epicentro a Grottolella, magnitudo 3.6) è stata “immortalata” dalla webcam dell'Osservatorio meteorologico di Montevergine, operativa a Summonte. Dal video, si evince che la scossa ha avuto una durata di circa 20 secondi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it