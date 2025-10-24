Forte scossa di terremoto in provincia di Avellino le immagini dell' Osservatorio Meteorologico di Montevergine

Avellinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scossa di terremoto verificatasi circa mezz’ora fa in Irpinia, con epicentro a Grottolella, magnitudo 3.6) è stata “immortalata” dalla webcam dell'Osservatorio meteorologico di Montevergine, operativa a Summonte. Dal video, si evince che la scossa ha avuto una durata di circa 20 secondi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

forte scossa terremoto provinciaTerremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita dalla popolazione - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. Scrive ilmattino.it

forte scossa terremoto provinciaTerremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. Secondo ilmattino.it

forte scossa terremoto provinciaScossa di terremoto magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella - AVELLINO – Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi, venerdì 24 ottobre, la provincia di Avellino, generando apprensione in tutta la Campania. Riporta marigliano.net

Cerca Video su questo argomento: Forte Scossa Terremoto Provincia