Forte Puin riaperto dopo il restauro | cosa è stato fatto e come verrà utilizzato

Genovatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una bellissima giornata di sole e con un cielo terso, sono stati presentati stamattina, venerdì 24 ottobre 2025, i lavori restauro e valorizzazione, finanziati dal Ministero della Cultura, del rinnovato Forte Puin. Uno dei bastioni che fanno parte del sistema delle fortificazioni di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

forte puin riaperto dopoForte Puin riaperto dopo il restauro: cosa è stato fatto e come verrà utilizzato - Un investimento da 720mila euro, in programma una rassegna di eventi nei prossimi mesi, sarà aperto tutte le domeniche dalle ore 10 al tramonto, ma l’APS Outdoor Experience Genova è disponibile per ap ... genovatoday.it scrive

