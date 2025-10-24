Forte libeccio sulla Maremma | alberi caduti e danni tra Follonica Scarlino e Gavorrano
Grosseto, 24 ottobre 2025 – Una lunga giornata di lavoro per i vigili del fuoco di Grosseto, impegnati dal primo pomeriggio di ieri, 23 ottobre, in decine di interventi causati dal forte vento di libeccio che ha sferzato la provincia per ore, provocando disagi e danni diffusi, in particolare nella parte nord della Maremma. Le raffiche, che in alcune zone hanno superato gli 80 chilometri orari, hanno causato la caduta di alberi e rami e reso necessarie numerose operazioni di messa in sicurezza di strutture verticali pericolanti. Le chiamate di soccorso si sono concentrate soprattutto nei comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano, dove il vento ha reso difficoltosa la viabilità e ha impegnato a lungo le squadre operative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
