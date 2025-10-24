Forte dei Marmi | nonno porta nipotina in auto sulla spiaggia per vedere le onde Multa di mille euro

Maxi multa a Forte dei Marmi per un uomo di 72 anni che a bordo della sua auto insieme alla nipotina è andato in spiaggia, dove si è arenato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

