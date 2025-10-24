Formula 1 | si corre al Mugello il Gran Premio Storico d’Italia 2026

Firenzepost.it | 24 ott 2025

È stato presentato oggi, 24 ottobre 2025, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2025, in corso di svolgimento all’Autodromo Internazionale del Mugello, il Gran Premio Storico d’Italia, un innovativo evento che andrà in scena dal 2 al 4 ottobre 2026 sul circuito toscano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

