Formula 1 oggi prove libere in Messico | orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale si sposta in Messico, dove oggi, venerdì 24 ottobre, sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez andrà in scena le prime due sessioni di prove libere del Gp del Messico. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti, con la sua Red Bull a caccia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Oggi a pranzo con l’ex Pilota Ferrari di Formula 1, Giancarlo Fisichella. È stato un onore averti nel nostro Ristorante? - facebook.com Vai su Facebook

Formula 1, oggi Gp Singapore. Orario, griglia partenza e dove vedere gara in tv (anche in chiaro) e streaming - X Vai su X

F1 GP Messico, oggi le prove libere in diretta a Austin: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming - La diretta delle prove libere del GP Messico della Formula 1 2025: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... Scrive fanpage.it

Formula 1, oggi prove libere in Messico: orari e dove vederle in tv - La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, alle 20. Scrive sassarinotizie.com

F1 oggi in tv, GP Messico 2025: orari prove prove libere, streaming, programma Sky e TV8 - settimana del GP del Messico, ventesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Scrive oasport.it