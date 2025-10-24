Formazioni ufficiali Italia Giappone femminile | 4+1 giocatrici della Juventus Women partono titolari Le scelte di Soncin per l’amichevole

di Como. Comincia un nuovo capitolo per l’ Italia femminile. Le Azzurre di Andrea Soncin inaugurano oggi, venerdì 24 ottobre, il loro nuovo ciclo post-Europeo, affrontando in un’amichevole di prestigio il Giappone. La sfida si terrà nella suggestiva cornice dello Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, con fischio d’inizio fissato alle ore 18:15. Dopo l’ottimo Campionato Europeo disputato, questa partita segna l’avvio del percorso che proietterà la Nazionale verso le qualificazioni ai Campionati Mondiali del 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Italia Giappone femminile: 4+1 giocatrici della Juventus Women partono titolari. Le scelte di Soncin per l’amichevole

Approfondisci con queste news

Roma-Viktoria Plzen, formazioni ufficiali: Gasperini con Dybala e Soulé dietro Dovbyk - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

Italia–Giappone femminile: data, orario, diretta TV e tutto ciò che c’è da sapere sulla sfida di Como - L’Italia femminile sfida il Giappone il 24 ottobre 2025 a Como: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili protagoniste e analisi del match amichevole ... Secondo msn.com

Giappone-Brasile dove vederla: DAZN, Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Seconda amichevole asiatica per il Brasile di Carlo Ancelotti, che sfida il Giappone: le formazioni e dove vederla in tv e streaming. Lo riporta goal.com

Formazioni ufficiali Lazio-Juventus Women: le scelte di Grassadonia - Formazioni ufficiali Lazio Juventus Women: le scelte di Grassadonia per il match valido per la terza giornata di Serie A Women La Lazio di Grassadonia, a punteggio pieno in campionato dopo due partite ... Si legge su lazionews24.com