Formazioni confermate quando gli Eagles ospiteranno la prima partita della fase di campionato
2025-10-23 19:58:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. È una notte storica per il Crystal Palace. Il Crystal Palace ospita per la prima volta nella sua storia una partita della fase di campionato in una competizione europea mentre affronta il Larnaca. Gli uomini di Oliver Glaser hanno iniziato la loro stagione in Conference League con una vittoria in trasferta contro la Dynamo Kyiv, e cercheranno di far seguire a questo risultato impressionante con la vittoria in una partita in cui sono fortemente favoriti. Domenica gli Eagles affronteranno l’Arsenal in Premier League, ma Glasner è rimasto con la maggior parte dei nomi che hanno aiutato il Palace a iniziare in modo eccellente la nuova stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
