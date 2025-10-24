Formazione prevenzione e solidarietà I volontari propongono nuovi eventi

I volontari di Guardamiglio rilanciano le attività per la salute: corso blsd (base per la rianimazione cardiopolmonare), serata sulla prevenzione cardiaca e raccolta fondi riuscita. Continua senza sosta l’impegno dell’Associazione Volontari Guardamiglio da oltre trent’anni punto di riferimento locale. Il gruppo, presieduto da Giovanni Bardella, nelle ultime settimane ha promosso una serie di iniziative che hanno unito formazione, prevenzione e solidarietà. Sabato 18 ottobre nell’oratorio si è svolta la tradizionale cena di raccolta fondi, organizzata col supporto di alcuni volontari esterni e dell’Associazione Italiana Sommelier di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

