Formazione prevenzione e solidarietà I volontari propongono nuovi eventi
I volontari di Guardamiglio rilanciano le attività per la salute: corso blsd (base per la rianimazione cardiopolmonare), serata sulla prevenzione cardiaca e raccolta fondi riuscita. Continua senza sosta l’impegno dell’Associazione Volontari Guardamiglio da oltre trent’anni punto di riferimento locale. Il gruppo, presieduto da Giovanni Bardella, nelle ultime settimane ha promosso una serie di iniziative che hanno unito formazione, prevenzione e solidarietà. Sabato 18 ottobre nell’oratorio si è svolta la tradizionale cena di raccolta fondi, organizzata col supporto di alcuni volontari esterni e dell’Associazione Italiana Sommelier di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Dal 22 al 24 Giulianova al centro di un’importante iniziativa di prevenzione e formazione - TRSP - Abruzzo - News del 22-10-2025 - facebook.com Vai su Facebook
Mentre servirebbe + formazione, + consapevolezza e + prevenzione contro la violenza di genere, si continua a colpire l’unico luogo in cui si può costruire una cultura diversa: la scuola. Ecco il modello censorio e oscurantista della destra. https://editorialedoma - X Vai su X
Formazione, prevenzione e solidarietà. I volontari propongono nuovi eventi - I volontari di Guardamiglio rilanciano le attività per la salute: corso blsd (base per la rianimazione cardiopolmonare), serata sulla prevenzione cardiaca e raccolta fondi riuscita. ilgiorno.it scrive
Protezione civile, formazione per aspiranti volontari - Il sistema di Protezione civile dell'Umbria apre le iscrizioni ai corsi ottobre di formazione per aspiranti volontari, rivolti a tutti i cittadini desiderosi di impegnarsi attivamente nella tutela e ... Lo riporta ansa.it
Servizio civile, ecco i giovani volontari - 23 operatori volontari aderiscono al servizio civile per l'Asl Toscana nord ovest, per il progetto 'Eccomi: ti guido al pronto soccorso'. Da lanazione.it