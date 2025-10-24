Formazione e impresa | rafforzata la sinergia tra Consulenti e Camera di Commercio

Consulenti del Lavoro e Camera di Commercio di Salerno rafforzano la sinergia per favorire la formazione e l'inserimento dei giovani nelle aziende. È quanto emerso durante l'incontro sul tema "I consulenti del lavoro fra imprese e istituzioni", che ha visto la partecipazione di professionisti e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

