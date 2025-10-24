Formazione e impresa | rafforzata la sinergia tra Consulenti del Lavoro e Camera di Commercio di Salerno

Tempo di lettura: 2 minuti Consulenti del Lavoro e Camera di Commercio insieme per la crescita dei giovani e delle imprese. «Rafforzare la sinergia fra l’Ordine dei Consulenti del lavoro e la Camera di Commercio anche attraverso la formazione on the job e l’inserimento dei giovani nelle aziende per creare percorsi condivisi basate sul dialogo tra istituzioni e imprese». Così il presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Salerno, Giovanni Borgia, in linea con quanto emerso nell’incontro sul tema “I consulenti del lavoro fra imprese e istituzioni” cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Unioncamere e Camera di commercio di Salerno Andrea Prete e il presidente nazionale Ancl (associazione nazionale consulenti del lavoro), Enrico Vannicola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

