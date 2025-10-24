Forbidden Fruit Anticipazioni e Trame Turche | Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Zehra, certa che Kemal l'abbia tradita, gli chiede il divorzio. ma lui è solo caduto nella trappola tesagli da Yildiz!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

