Forbidden Fruit anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025 | Kemal riesce a sposare Zehra

Niente da fare per le "insolite alleate" Yildiz Yilmaz e Ender Çelebi. Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, le due donne stringono infatti un patto per cercare di allontanare per sempre Zehra Argun da Kemal Karaca e fanno credere alla ragazza che l'uomo la stia tradendo con Irem, la fidanzata di Hakan. Una macchinazione che non porta però agli esiti sperati, visto che alla fine Kemal riesce a sposare Zehra ed entra a far parte della famiglia Argun. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.20. E' possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.

