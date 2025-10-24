Forbidden fruit anticipazioni al 31 ottobre | Halit riceve una notizia sconvolgente

2anews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forbidden fruit, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre. Halit riceve una notizia che lo sconvolge: la morte del suo amico Tuncer Karaduman. Con una scusa ben studiata, Ender invita Zehra a una festa organizzata dalla famiglia Aydin, ma dietro il gesto si nasconde un secondo fine: insieme a Yildiz, intende farle credere che tra Irem . 🔗 Leggi su 2anews.it

forbidden fruit anticipazioni al 31 ottobre halit riceve una notizia sconvolgente

© 2anews.it - Forbidden fruit, anticipazioni al 31 ottobre: Halit riceve una notizia sconvolgente

Altre letture consigliate

forbidden fruit anticipazioni 31Forbidden Fruit, anticipazioni settimana 27 – 31 ottobre 2025 - A partire dal 30 giugno 2025 su Canale 5 va in onda Forbidden Fruit , la soap turca al posto di Tradimento nel daytime in onda dalle 14:00 circa; qui le anticipazioni della settimana dal 27 al 31 otto ... Secondo tvserial.it

forbidden fruit anticipazioni 31Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 27 al 31 ottobre 2025: Yildiz devastata, Kemal e Zehra si sono sposati! - Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit che andranno in onda dal 27 al 31 ottobre 2025 su Canale 5. Secondo msn.com

forbidden fruit anticipazioni 31Forbidden Fruit, spoiler al 31 ottobre: Dundar dedica una canzone alla sua finta fidanzata - Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 27 al 31 ottobre rivelano che Dundar stupirà tutti dedicando una canzone alla sua finta fidanzata Zeynep, provocando la ... Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit Anticipazioni 31