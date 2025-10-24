Forbidden fruit 2 replica puntata del 24 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 24 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Caner ed Ender incontrano un ricco imprenditore, il signor Osman, per iniziare una collaborazione con lui, ma l’uomo mostra un interesse più personale che professionale verso Ender. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 66 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
