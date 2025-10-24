Football americano scatta la Final 4 degli Europei | l’Italia vuole il quarto titolo della sua storia!
Il grande football americano è pronto a tornare in scena. Nel fine settimana in arrivo, infatti, si andrà ad eleggere la nazionale Campione d’Europa 2025. Tra sabato 25 e martedì 28 ottobre sarà di scena l’attesissima Final Four che si disputerà a Krefeld in Germania al Grotenburg Stadion. L’Italia vuole di nuovo centrare il titolo, come accaduto nel 2021 e come sfiorato nel 2023. Nella prima occasione il Blue Team riuscì a superare la Svezia a domicilio con un nettissimo 41-14, nella seconda, invece, la nostra nazionale si accontentò del terzo posto, superando anche in quel caso la compagine scandinava nella finale di consolazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
