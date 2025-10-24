Food Lollobrigida | Patrimonio enogastronomico italiano è ricchezza e cultura
Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “È la seconda volta che partecipo a questo straordinario evento, uno dei principali appuntamenti per la valorizzazione del settore enogastronomico italiano, che rappresenta reddito, ricchezza e cultura”. A dirlo è il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida alla presentazione della 46esima edizione delle Guide de L'Espresso, tenutasi a Milano al Teatro Arcimboldi. “Come governo abbiamo elevato la cucina italiana alla candidatura di patrimonio dell'Unesco e, tra qualche giorno, auspichiamo le venga riconosciuto questo titolo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
