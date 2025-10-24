Food Carelli L' Espresso | Le Guide premiano anche la creatività dei giovani

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Quest'anno abbiamo cercato di premiare molto anche i giovani. I giovani chef che vengono dalle scuole, ma che hanno maturato anche esperienze in Italia e all'estero e mettono fantasia e creatività nei loro piatti con grande rispetto del territorio. Tra i produttori di vino e titolari di cantine importanti abbiamo premiato quelli che gradualmente stanno trasformando le loro piantagioni, i loro vigneti, con l'agricoltura biologica”. Sono le parole di Emilio Carelli, direttore de L'Espresso, alla presentazione della 46sima edizione delle Guide: ‘I 1000 Ristoranti d'Italia' e ‘I 1000 Vini d'Italia' che si è tenuta al Teatro Arcimboldi di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Food, Carelli (L'Espresso): "Le Guide premiano anche la creatività dei giovani"

