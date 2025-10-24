Fonti dell’Abbondanza Teatro per parlare di Statuti medievali
Si avvicina un passo di storia cittadina e domani nel salone delle Fonti dell’Abbondanza si parlerà di un argomento significativo e si tratterà un tema che vede la città, proprio nei suoi principi fondanti toccare l’argomento statuti con Massa Marittima che ha condotto, proprio con tali principi, la sua storia. "Il lungo viaggio dei diritti: tra statuti medioevali e conquiste moderne con un occhio a Massa di Maremma" questo il programma dalle 17 presso la sala polivalente ’Fonti dell’Abbondanza" dove, in occasione della ricorrenza degli 800 anni dalla nascita del Libero Comune, il Lions Club Alta Maremma in collaborazione con il Comune di Massa Marittima organizza un incontro pubblico sul tema "Il lungo viaggio dei diritti: tra statuti medioevali e conquiste moderne con un occhio a Massa di Maremma". 🔗 Leggi su Lanazione.it
