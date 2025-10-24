Fontana Spazialismo e ’oltre la superficie’ La mostra a Milano

di Anna Mangiarotti Nella Milano anni ’50 – che dopo aver trattenuto il fiato per la guerra si lancia verso il futuro, ricostruisce e crea – c’è anche Lucio Fontana a dare forma con entusiasmo alla modernità. Con l’amico architetto brianzolo Osvaldo Borsani (la sua Tecno da mobilificio di famiglia destinata a diventare impresa industriale) condivide il piacere della trasversalità, segno distintivo della creatività milanese e del Design (storia essenzialmente milanese). Una testimonianza di quell’epoca è in mostra da Brun Fine Art, Milano, via Gesù 17, dal 29 ottobre al 20 dicembre: progettata dai due per le case dei ricchi milanesi loro fan, una consolle da parete, con supporto scultoreo ideato e dipinto dall’artista facendo evolvere il Barocco verso lo Spazialismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fontana, Spazialismo e ’oltre la superficie’. La mostra a Milano

