Fondazione Fiera Milano via a patto tra fiere e cultura

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 ott.(Adnkronos) - Si è svolto ieri il primo Tavolo della Cultura, promosso da Fondazione Fiera Milano, che ha riunito autorevoli rappresentanti del mondo culturale e istituzionale in un confronto costruttivo sui rapporti tra cultura e sistema fieristico. L'iniziativa si inserisce nel quadro dell'“Alleanza per il Made in Italy”, progetto avviato da Fondazione Fiera Milano in collaborazione con Fiera Milano Spa, che coinvolge operatori, organizzatori fieristici e associazioni di categoria per favorire un dialogo strategico sul ruolo delle fiere come motore di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

