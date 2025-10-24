Fondazione Fiera Milano inaugura il Tavolo della Cultura | fiere e arti in rete

Milano, 23 ottobre 2025: in una sala che profuma di idee e concretezza, fiere e istituzioni culturali hanno scelto di sedersi insieme. Il primo Tavolo della Cultura di Fondazione Fiera Milano apre una stagione nuova, dove l’esperienza fieristica incontra arte, musei e teatri per parlare al pubblico e al territorio con una sola voce. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fondazione Fiera Milano inaugura il Tavolo della Cultura: fiere e arti in rete

