Fondazione Fiera Milano inaugura il Tavolo della Cultura | fiere e arti in rete

Sbircialanotizia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 ottobre 2025: in una sala che profuma di idee e concretezza, fiere e istituzioni culturali hanno scelto di sedersi insieme. Il primo Tavolo della Cultura di Fondazione Fiera Milano apre una stagione nuova, dove l’esperienza fieristica incontra arte, musei e teatri per parlare al pubblico e al territorio con una sola voce. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

fondazione fiera milano inaugura il tavolo della cultura fiere e arti in rete

© Sbircialanotizia.it - Fondazione Fiera Milano inaugura il Tavolo della Cultura: fiere e arti in rete

Approfondisci con queste news

fondazione fiera milano inauguraMilano Cortina 2026, inaugurato a Fieramilano-Rho il primo punto informativo dei Giochi - L’infopoint permetterà di raggiungere oltre 2,5 milioni di visitatori nei prossimi mesi: «Un evento storico che coinvolgerà tutta la Lombardia» ... 7giorni.info scrive

fondazione fiera milano inauguraMilano-Cortina: a Fieramilano Rho apre il primo Infopoint - Rho il primo punto informativo dedicato alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Scrive ansa.it

fondazione fiera milano inauguraFondazione Fiera Milano, via a patto tra fiere e cultura - (Adnkronos) – Si è svolto ieri il primo Tavolo della Cultura, promosso da Fondazione Fiera Milano, che ha riunito autorevoli rappresentanti del mondo culturale e istituzionale in un confronto costrutt ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Fiera Milano Inaugura