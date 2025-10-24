Fondazione Arena annulli collaborazione con Abdrazakov sostenitore di Putin

Dopo la cancellazione del concerto previsto al Teatro San Carlo di Napoli, il basso russo Ildar Abdrazakov torna a far discutere. La Fondazione Arena di Verona ha infatti inserito in questa stagione del Teatro Filarmonico il Don Giovanni di Mozart, affidando proprio a lui il ruolo principale. Una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

