Folla ai funerali di Pamela Genini

11.34 E' gremita la chiesa parrocchiale di Strozza, nel Bergamasco, per i funerali di Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a coltellate nella sua casa a Milano dall'ex compagno Gianluca Soncin, ora in carcere. La bara bianca è entrata sulle note de "L'ultimo dei mohicani". Nella preghiera che ha preceduto il funerale, il parroco ha parlato di "uomini desiderosi solo di possedere, incapaci di amare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it